Real Madrid, dalla Francia: pronto lo scambio CHOC col Manchester City

18/03/2017 14:48

CALCIOMERCATO REAL MADRID SCAMBIO ISCO AGUERO MANCHESTER CITY / Il Real Madrid è pronto a imbastire uno scambio stellare. Come rivela 'France Football', il patron Florentino Perez non ha abbandonato l'idea di riportare in Spagna il 'Kun' Agüero, tanto da averne parlato in una cena col collega Al Khelaifi il giorno di Monaco-Manchester City. I due avrebbe parlato dell'affare e della possibilità di renderlo un passaggio di giocatori: l'argentino alla corte di Zidane da una parte, Isco da Guardiola dall'altra. Vista la volontà della coppia di cambiare aria al termine della stagione la trattativa potrebbe anche decollare.

D.G.