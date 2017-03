Manchester United, Pogba si dimentica di pagare: 100£ ad un operaio dopo tre mesi

18/03/2017 14:27

MANCHESTER UNITED POGBA OPERAGIO / Stagione in chiaroscuro per Paul Pogba. Il centrocampista francese, trasferitosi in estate al Manchester United per circa 100 milioni di euro, non sta di certo mantenendo tutte le attese, finendo così nel mirino della critica. Critiche che arrivano anche fuori dal campo. Un operaio inglese, Kondi Moyo, ha raccontato al 'The Sun', di essere stato pagato dall'ex bianconero solo dopo tre mesi. Il signor Moyo, che lavora in una ditta di trasporti, avrebbe dovuto ricevere solamente 100 sterline: "È stato il lavoro di un'onesta giornata - ha ammesso Moyo - Completata con l'accordo che sarebbe stata pagata alla fine del lavoro. Può anche essere il calciatore più costoso del pianeta, ma mi ha trattato come uno stupido".