Manchester City, Guardiola: "Non mi sono mai sentito più solido di oggi"

18/03/2017 14:14

MANCHESTER CITY GUARDIOLA / Il Chelsea dista 10 punti, la Champions è sfumata ma Pep Guardiola non si sente a rischio: "Non mi sono mai sentito più solido al timone come in questo momento", ha assicurato il manager del Manchester City alla vigilia dello scontro diretto contro il Liverpool.

Una conferenza nella quale il catalano ha rivelato di aver ricevuto sostegno dal presidente Khaldoon Al Mubarak subito dopo la sconfitta con il Monaco: "Ovviamente, era deluso. Ma ha mostrato vicinanza a me e alla squadra, come sempre, ed io l'ho apprezzato. Qui è iniziato un percorso e io voglio fare la mia parte".

D.G.