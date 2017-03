Italia, i convocati di Ventura: tre novità in vista del doppio impegno contro Albania e Olanda

18/03/2017 13:38

ITALIA CONVOCATI VENTURA / Sono tre le novità azzurre in vista dei prossimi impegni contro Albania e Olanda. Giampiero Ventura ha diramato i convocati per le due sfide (la prima valida per le qualificazioni ai Mondiali, la seconda amichevole), in programma rispettivamente il 24 e il 28 marzo, e nell'elenco figurano anche i nomi del portiere Meret e dei difensori Spinazzola e D'Ambrosio. Questa la lista completa apparsa sul sito ufficiale della FIGC:

Portieri: Gianluigi Buffon (Juventus), Gianluigi Donnarumma (Milan), Alex Meret (Spal);

Difensori: Davide Astori (Fiorentina), Andrea Barzagli (Juventus), Leonardo Bonucci (Juventus), Matteo Darmian (Manchester United), Danilo D’Ambrosio (Inter), Mattia De Sciglio (Milan), Alessio Romagnoli (Milan), Daniele Rugani (Juventus), Leonardo Spinazzola (Atalanta), Davide Zappacosta (Torino);

Centrocampisti: Daniele De Rossi (Roma), Roberto Gagliardini (Inter), Marco Parolo (Lazio), Marco Verratti (Paris Saint Germain);

Esterni: Federico Bernardeschi (Fiorentina), Antonio Candreva (Inter), Lorenzo Insigne (Napoli), Nicola Sansone (Villarreal);

Attaccanti: Andrea Belotti (Torino), Eder Citadin Martins (Inter), Manolo Gabbiadini (Southampton), Ciro Immobile (Lazio).

D.G.