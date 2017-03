Roma-Sassuolo, Di Francesco: "Strutture inadeguate, oggi si sono fatti male due giocatori!"

18/03/2017 13:24

ROMA SASSUOLO DI FRANCESCO / Alla vigilia della sfida tra Roma, sua ex squadra, e Sassuolo, Eusebio Di Francesco ha preso la parola in conferenza stampa: "Spero di vedere il Sassuolo che in trasferta ha messo in difficoltà le avversarie. Voglio un Sassuolo dinamico e incisivo, voglio maggiore cattiveria in entrambe le fasi". Di seguito le restanti dichiarazioni:

INDISPONIBILI - "Oggi in allenamento si sono infortunati alla caviglia Gazzola e Mazzitelli che avrebbero giocato, quest'anno va così. Ma sono convinto che faremo una gara di alta qualità, mentale soprattutto. La formazione la deciderò tra stanotte e domani, ho voluto dare segnali alla squadra, ho lavorato dal punto di vista motivazionale, si devono sentire tutti titolari e panchinari. Chi farà il terzino destro? Lirola o Letschert, 50% di probabilità per entrambi".

TABU ROMA - "Non ho mai vinto in casa loro? All''Olimpico' sono arrivati tre pareggi e avremmo anche meritato qualcosa in più. In casa abbiamo fatto ottime prestazioni, anche se abbiamo perso. Hanno una rosa di grande qualità, anche col possibile turnover. Giovedì dal mio punto di vista non meritavano di uscire".

RABBIA - "Ognuno dei miei giocatori si deve tener stretto questo ambiente e questa squadra, sono arrabbiato perché stiamo crescendo lentamente da questo punto di vista. Devono capire di essere fortunati a giocare in serie A, con una società seria alle spalle. Mi dà fastidio non avere una struttura adeguata alla Serie A, oggi sul campo di allenamento si sono infortunati due giocatori, per questo sì, sono arrabbiato".

ATTACCO SPENTO - "Non concretizziamo le situazioni che creiamo, la cattiveria sotto porta non si compra, si può migliorare ed allenare. Noi diamo le soluzioni ai giocatori, che devono però venire mentalmente preparati alle partite. Defrel? Penso che giocherà titolare dal primo minuto, è in vantaggio sugli altri attaccanti".

D.G.