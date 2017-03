Udinese-Palermo, convocati Delneri: un titolare out

18/03/2017 12:44

UDINESE PALERMO CONVOCATI - Sono 21 i convocati di Gigi Delneri per il match casalingo di domani dell'Udinese contro il Palermo. Oltre a Fofana e Karnezis, l'allenatore dei friulani deve far fronte all'indisponibilità di Felipe in difesa. Questo elenco completo:



portieri: Borsellino, Perisan, Scuffet;

difensori: Angella, Danilo, Gabriel Silva, Heurtaux, Samir, Widmer;

centrocampisti: Badu, Balic, De Paul, Evangelista, Hallfredsson, Kums, Jankto;



attaccanti: Ewandro, Matos, Perica, Thereau, Zapata.



G.M.