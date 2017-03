Barcellona, offerta faraonica per Iniesta

Giorgio Musso (@GiokerMusso)

18/03/2017 12:15

BARCELLONA INIESTA CINA - La Cina 'sogna' Andres Iniesta. Due formazioni del campionato cinese - scrive il quotidiano 'AS' - avrebbero tentato sul calciomercato l'assalto per l'alfiere del Barcellona, arrivando ad offrire un contratto faraonico da 35 milioni di euro a stagione. Il 33enne Nazionale spagnolo ha declinato entrambe le offerte, chiudendo per il momento le porte ad fine carriera lontano dalla Catalogna.

Calciomercato Barcellona, Iniesta rifiuta due offerte dalla Cina

Il centrocampista classe '84 per il calciomercato Spagna è in scadenza nel giugno 2018 con il Barça, con la compagine campione di Spagna che avrebbe offerto al giocatore un rinnovo per altre due stagioni fino al 2020. Iniesta però avrebbe preso tempo per il momento, visto che in questa stagione non è stato impiegato da Luis Enrique con la regolarità di un tempo. 'Don Andres', prima della firma sul nuovo contratto, vorrebbe infatti delle rassicurazioni dalla società e conoscere il nome del nuovo tecnico dopo l'annunciato addio dell'ex allenatore di Roma e Celta Vigo. Iniesta non vorebbe distrazioni al momento e potrebbe decidere di rimandare ogni decisione a giugno, con l'obiettivo Champions (dove i catalani incroceranno la Juventus nei quarti) che diventa a questo punto vitale per la stagione dell'undici di Luis Enrique visto il distacco in classifica dal Real Madrid nella Liga.