Napoli, la Polonia vuole Milik e Zielinski per l'Under 21: De Laurentiis dice no

18/03/2017 11:52

NAPOLI MILIK ZIELINSKI POLONIA / Potrebbe nascere un caso Napoli in Polonia: la società azzurra, infatti, sembrerebbe intenzionata ad opporsi alla convocazione di Milik e Zielinski per gli Europei under 21 che si terranno proprio in Polonia a giugno. Una situazione che la federcalcio polacco vorrebbe risolvere in maniera rapida ed è per questo che il portale 'przegladsportowy.pl' afferma che potrebbe intervenire il presidente Boniek direttamente con De Laurentiis per ottenere il via libera. Intanto i due calciatori di Sarri sono stati convocati per i prossimi impegni della Nazionale maggiore.

B.D.S.