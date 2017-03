Juventus-Barcellona, il pronostico di Birindelli: "Passano i bianconeri"

18/03/2017 11:53

JUVENTUS BARCELLONA BIRINDELLI / Alessandro Birindelli ha comemntato il sorteggio dei quarti di finale di Champions League che ha accoppiato Juventus e Barcellona. L'ex difensore bianconero, che nel 2003 realizzò l'assist vincente per Zalayeta nella vittoria al 'Camp Nou', ha parlato a 'Premium Sport': "Vado a vederla e la Juve passa. Qualunque squadra fosse uscita dall'urna sarebbe stata una partita difficile - spiega Birindelli - Io credo che tutto sommato sia anche un bene, il Barcellona ha dimostrato che durante l'anno non ha una grande continuità quindi c'è la possibilità di trovarlo in uno stato di forma non eccezionale nel doppio confronto, poi la Juve ha due anni di esperienza in più rispetto alla finale di Berlino e ha acquistato più sicurezza, determinazione e convinzione".

GOL IN CHAMPIONS - "A La Coruña eravamo sotto: ho fatto pochi gol ma buoni e importanti, eravamo sotto e riuscimmo a rimontare. Per me quello fu un anno eccezionale, ero nel giro della Nazionale di Trapattoni, ho fatto una Champions importante. Ho fatto una grande carriera, sono felice di aver vissuto momenti indimenticabili".

M.D.A.