19/03/2017 01:44

VALENCIA MUNIR BARCELLONA / Non ha convinto il Valencia: Munir El Haddadi, 21enne attaccante esterno di proprietà del Barcellona, non sarà riscattato dal club valenciano. Le sue prestazioni, riferisce 'fichajes.com', non hanno convinto la dirigenza del Valencia a pagare i 12 milioni di euro fissati per il riscatto.

B.D.S.