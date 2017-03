Fiorentina, Corvino: "Abbiamo fatto un patto con la squadra"

18/03/2017 11:31

FIORENTINA CORVINO / Pantaleo Corvino, direttore generale della Fiorentina, è intervenuto in conferenza stampa per parlare della difficile stagione del club viola: "Sono qui perché credo che, come tutti facciano nella vita e nel calcio, quando vedi che certi obiettivi sono sfuggiti, fai delle analisi e lo fai in certi momenti della stagione. Lo fa il tifoso con la sua delusione, lo fanno i giornalisti pensando al futuro, ma noi che giochiamo la domenica lo facciamo con la squadra e col mister. Siamo stati eliminati a Napoli per 1 a 0, per poco siamo stati eliminati anche dall'Europa. E' un obiettivo mancato, ci è rimasto il campionato e mancano 10 partite, anche se 7 punti di svantaggio sono molti. Gli obiettivi si raggiungono tra le tre componenti: club, squadra e tifosi. Ci siamo stretti la mano, abbiamo fatto un patto per cercare partita dopo partita di raggiungere chi ci sta davanti. Dobbiamo farlo anche per riportare accanto a noi i nostri tifosi".

M.D.A.