Palermo, Baccaglini: "Zamparini non uscirà dalla mia vita"

18/03/2017 11:08

PALERMO BACCAGLINI ZAMPARINI / Intervistato dalla 'Gazzetta dello Sport', il neo presidente del Palermo Paul Baccaglini ha parlato dei suoi programmi: "Ho incontrato i giocatori uno a uno, anche il tecnico. Ho detto loro che ci possiamo salvare. Da aprile sarà il proprietario al 100% del Palermo e dal prossimo anno starò molto in città, quando avremo sistemato la nostra vita. Non sono una meteora e neppure, come dicono, uno che sta tre mesi fino alla retrocessione a fare da parafulmini e poi torna Zamparini. E' una collaborazione tra me e lui, non si può dire che ho pagato una certa cifra il Palermo, gli investimenti verranno fatti quando ci sarà bisogno. Zamparini non uscirà dalla mia vita".

B.D.S.