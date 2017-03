Calciomercato Juventus, Camoranesi: "Messi poteva essere bianconero"

18/03/2017 10:52

CALCIOMERCATO JUVENTUS MESSI / L'urna di Nyon ha consegnato alla Juventus il Barcellona di Messi. I bianconeri saranno chiamati a due grandi prestazioni per fare accesso alle semifinali di Champions League. Mauro German Camoranesi, ex centrocampista juventino, ha svelato un retroscena sul fuoriclasse argentino dei catalani: "Capello aveva già visto Messi, noi no. Lo aveva già identificato come un giocatore diverso, ci aveva detto che sarebbe diventato uno dei migliori giocatori del mondo - le sue parole a 'Goal' - Ci diceva sempre che avremmo aspettato l'esplosione del ragazzo come calciatore per comprarlo, anche a costo di spendere più del previsto. La Serie A a quel tempo era molto più competitiva rispetto ad oggi. Se la Juventus fosse rimasta in A ed avesse comprato Messi, saremmo riusciti a conquistare la Champions League, non ho nessun dubbio a proposito. Probabilmente Messi alla Juventus non avrebbe ottenuto gli stessi titoli come nel Barcellona, ma a livello individuale avrebbe vinto gli stessi premi".

M.D.A.