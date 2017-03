18/03/2017 10:41

CALCIOMERCATO NAPOLI INGLESE / Roberto Inglese ha parlato dell'interesse del Napoli dei suoi confronti e della volontà di Giuntoli di portarlo in azzurro quando era al Carpi: "Non avrei mai accettato - le parole dell'attaccante del Chievo alla 'Gazzetta dello Sport' - non era il momento giusto. Se non sei un fenomeno - e io non lo sono - devi fare molta esperienza".

B.D.S.