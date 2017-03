Empoli, El Kaddouri in cerca di riscatto contro il Napoli

18/03/2017 10:31

EMPOLI NAPOLI EL KADDOURI / Omar El Kaddouri non sta vivendo un buon periodo nella sua carriera. Dopo le tante panchine nel Napoli, il talentuoso trequartista ha accettato l'Empoli nella scorsa sessione di calciomercato per consacrarsi definitivamente in Serie A. Tuttavia, complice anche il momento negativo dell'intera squadra, non è ancora riuscito ad esprimersi su ottimi livelli. La gara di domani contro gli azzurri sarà per lui un test importante: El Kaddouri cerca la svolta per proseguire al meglio la sua avventura in Toscana.

M.D.A.