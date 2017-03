Serie A, Dossena: "Platini alla Lazio? Vi spiego cosa accadde"

18/03/2017 10:14

SERIE A DOSSENA / Beppe Dossena, ex centrocampista da un lungo passato in Serie A e Campione del Mondo nel 1982, ha svelato alcuni retroscena della sua carriera in una lunga intervista al 'Corriere dello Sport': "Da bambino ero interista. Mio padre era interista e quindi credo sia cominciata con lui. Poi mi hanno portato allo stadio. E lì la mia passione è esplosa, ancora di più. Torino? I dirigenti dell’Alcione, la squadra della mia zona, mi portarono a provare prima alla Juventus e poi al Torino. Io ero molto piccolo, ho cominciato a svilupparmi dopo l’appendicite. Quindi Inter e Milan mi avevano scartato o meglio dissero che mi avrebbero rivisto un anno dopo. Con la Juventus avevamo già firmato una specie di cartellino ma con l’impegno di prendermi l’anno dopo. Il Torino mi prese subito e rimasi in granata tre mesi senza giocare, solo ad allenarmi".

LE SQUADRE - "Quella rimasta nel cuore durante la carriera? Bella domanda. A Torino ho vissuto la mia infanzia e anche il professionismo. Lì mi sono formato, ma a Genova ho vinto. Il granata e il blucerchiato, formazione e successo. Ho nel cuore queste due maglie".

LAZIO - "Io ero nel settore delle giovanili, allora. C’era il problema di Zoff che non stava facendo molto bene, con la squadra titolare. Mi chiama a casa sua Cragnotti prima di un derby e mi dice: 'Beppe, dobbiamo cambiare l’allenatore. Chiama Platini e senti se è disponibile a venire qui'”. Io da casa sua chiamo Michel. E gli dico: “Michel, il presidente della Lazio vorrebbe parlarti perché vorrebbe proporti di allenare la squadra”. Lui mi risponde secco: 'Io ci parlo volentieri con il presidente, però non vengo a sostituire Dino Zoff. Se voi lo cambiate per vostra scelta magari chiamatemi il prossimo anno, ma non sarò io a sostituire il mio amico Dino Zoff'".

GHEDDAFI - "Io sono in Paraguay, assistente di Maldini. Siamo in Corea per i mondiali e nel nostro albergo c’è lui con tutto il suo staff, il suo corteo di persone e c’è un interprete che parla italiano molto bene. Mi saluta e mi chiede se fossi disponibile ad allenare lì. Io gli risposi che avevo appena firmato il contratto con l’Albania. Vado in Albania e loro continuano a farsi sotto. In Albania succede una cosa che mi ha dato un po’ fastidio. All’aeroporto, dopo una partita, sono stato avvicinato da delle persone. Decisi di andare via. Il sindaco di Tirana Edi Rama, che oggi è il primo ministro ed è un uomo straordinario, mi chiamava per farmi tornare indietro nelle mie decisioni. Ma andai via".

LA PASSIONE - "L’ho bruciata, quella passione. E’ come se avessi vissuto un’altra vita. Io ora ho esaurito tutta la mia passione e tutto il mio desiderio. Veramente credo di aver vissuto un’altra vita. Per me ora è lontana. Guardo, parlo di calcio, ho lavorato nel calcio. Ma è finita. Pensi che quando allenavo facevo persino fatica a calciare. Credo di aver bruciato tutte le mie energie in quegli anni, ora le ho esaurite. Io faccio fatica a giocare a calcio. No, anzi, non gioco proprio. Ho vissuto un’altra vita".

M.D.A.