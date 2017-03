Calciomercato Milan, Simeone sgambetta rossoneri e Juventus

18/03/2017 09:57

CALCIOMERCATO MILAN ATLETICO MADRID SIMEONE / Da tempo si parla del rinnovo di Suso con il Milan ma lo stallo nella questione societaria non fa andare in porto l'affare. Ecco allora che l'attaccante spagnolo è diventato l'oggetto del desiderio di diverse squadre: l'ex Liverpool è nel mirino della Juventus ma, come riporta la 'Gazzetta dello Sport', piace anche all'Atletico Madrid. Diego Simeone ammira le qualità del calciatore ed è pronto a tuffarsi su di lui qualora non dovessero esserci novità a breve sul fronte Milan.

B.D.S.