Calciomercato Juventus, Dybala e la 'visita' al Camp Nou

18/03/2017 09:32

CALCIOMERCATO JUVENTUS DYBALA BARCELLONA / Incrocio pericoloso nei quarti di finale di Champions: la Juventus affronterà il Barcellona e per Paulo Dybala arriva la sfida al suo 'idolo' Lionel Messi. La 'Joya' che sfida la 'Pulce' dopo che si saranno incrociati in Nazionale a fine mese. Insieme con la maglia dell'Argentina, rivali nella doppia sfida Champions e poi...chissà. Non è certo un segreto che Paulo Dybala sia un obiettivo del club catalano: da tempo i colpi di classe dell'ex Palermo sono vivisezionati dalle parti del 'Camp Nou' alla ricerca di un fuoriclasse che possa affiancare prima e sostituire poi Messi.

Dybala è tra i candidati anche se strapparlo alla Juventus non sarà facile. Il rinnovo di contratto è ormai cosa fatta e dopo la sosta potrebbero esserci novità. Intanto però il Barcellona non lo perde d'occhio e lo ammirerà da vicino allo 'Stadium' prima e al 'Camp Nou' poi. Quello stadio dove Dybala volò due anni fa in gran segreto per assistere a un Barça-Real Madrid, sfida eterna tra due rivali che incrociano i guantoni anche per la stella bianconera. Una stella che dalle parti di Corso Galileo Ferraris sono convinti brillerà ancora a lungo nel cielo di Torino.

B.D.S.