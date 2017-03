Calciomercato Inter, si insiste per Conte: doppia carta per convincere il tecnico

18/03/2017 09:12

CALCIOMERCATO INTER CONTE CHELSEA / Lui continua a dire di voler restare molti anni al Chelsea, lei a farle la corte. Il lui in questione è Antonio Conte che ancora ieri in conferenza stampa ha affermato di essere felice a Londra e di voler restare in 'Blues' per molti anni. Lei è l'Inter che continua ad accarezzare il sogno di strappare l'ex ct ad Abramovich. Per farlo Suning non bada a spese ed è pronta, come già raccontato, a mettere sul piatto 15 milioni di euro l'anno. Come riporta anche il 'Sun', la proprietà nerazzurra è disposta a fare follie per il manager italiano e ha in mente un ingaggio stratosferico più la piena libertà di azione sul calciomercato, proprio quello che il tecnico chiede al Chelsea nella trattativa per il rinnovo.

Al momento, sembra difficile che Conte abbandoni il club inglese, che sta portando alla vittoria della Premier League, per tornare in Italia pur davanti ad un'offerta importante. Ma l'Inter insiste con Suning che offre anche la possibilità di un mercato sontuoso con i nomi di Sanchez e Aguero nella lista della spesa. Basterà per il sì?

B.D.S.