Milan, telenovela closing: Berlusconi ora è perplesso

Bruno De Santis (@Bruno_De_Santis)

18/03/2017 08:52

MILAN CLOSING BERLUSCONI / C'è il lato positivo e quello negativo per la telenovela infinita chiamata Milan: la cessione del club rossonero continua ad essere sospesa in attesa dell'ulteriore caparra di 100 milioni di euro e del closing al momento fissato al 7 aprile. Il problema è che le autorizzazioni necessarie per portare in Italia la somma necessaria a mettere la parola fine alla telenovela che da mesi occupa le news Milan tardano ad arrivare.

Una buona e una cattiva notizia dicevamo: la prima è rappresentata dalla mossa messa in atto dai vertice del Sino-Europe Sports in settimana. Li Yanghong e Han Li, presidente e direttore generale del gruppo cinese, hanno voluto parlare con i vertici di Fininvest. Una mossa, riferisce la 'Gazzetta dello Sport', che ha stupito in maniera positiva l'azienda della famiglia Berlusconi che è stata soddisfatta anche dalle rassicurazioni ottenute dalla controparte.

Il problema, però, eccoci alla cattiva notizia, è che i tempi di arrivo dell'ulteriore caparra, ora prevista tra giovedì e venerdì prossimo, potrebbero ulteriormente allungarsi. Qui entra in gioco Silvio Berlusconi che, sempre secondo la rosea, sarebbe innervosito dai continui rinvii, pur non avendo cambiato la volontà di portare a termine la cessione del club. Lo stallo sta stancando il patron rossonero che tiene anche conto del fatto che questa situazione incide anche su calciomercato e altre attività del club.