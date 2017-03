17/03/2017 23:36

TOTTENHAM SANABRIA BETIS SIVIGLIA / Il Tottenham pensa ad una vecchia conoscenza della Serie A per il proprio attacco. Come rivela 'Estadio Deportivo', Mauricio Pochettino ha messo nel mirino l'ex Roma Antonio Sanabria, punta ventenne oggi in forza al Betis Siviglia. Nei prossimi mesi l'interesse potrebbe sfociare in una vera e propria trattativa.

D.G.