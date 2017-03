17/03/2017 23:51

TORINO CALCIOMERCATO MOLINARO / Futuro ancora al Torino per Molinaro. Il difensore, tornato dopo il lungo infortunio, ha parlato così in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Inter: "Con la società abbiamo intavolato il discorso - ammette l'ex Parma - Da parte mia c'è la volontà di rinnovare, ma sono rientrato da pochissimo tempo, per ora la mia priorità è di continuare ad allenarmi e cercare di scendere in campo al meglio".

M.S.