Sassuolo, Aquilani: "Felice di tornare a Roma, ma non esulto se segno!"

18/03/2017 05:59

SASSUOLO AQUILANI RITORNO ROMA / Domenica sera Alberto Aquilani farà ritorno a 'casa': il Sassuolo farà visita alla Roma. Un match che l'esperto centrocampista ha presentato ai microfoni di 'Sky Sport':

"Il Principino? Mi ricordo bene questo soprannome perché mi paragonavano a Giannini, ne sono stato sempre orgoglioso. La mia Roma era diversa da quella attuale. Tornare all''Olimpico' mi fa ricordare i momenti della mia infanzia. Sono cresciuto in quello stadio. Mi ricordo quando ero piccolo e andavo a vedere la prima squadra. Mi ricordo di Spalletti come di un grande allenatore e molto preparato tatticamente, faceva giocare bene la squadra. Ora sto bene al Sassuolo. Andremo a Roma per giocarcela. Non esulterei in caso di gol".

D.G.