Calciomercato Inter, agente Rodriguez: "A fine stagione cambierà aria"

17/03/2017 23:07

CALCIOMERCATO INTER AGENTE RICARDO RODRIGUEZ / Questa potrebbe essere l'ultima stagione al Wolfsburg per Ricardo Rodriguez. "Ha fatto oltre 5 anni in Bundesliga e credo che a fine stagione si possa pensare di cambiare aria", ha ammesso il suo agente Gianluca Di Domenico, sulle frequenze di 'Radio Crc'. Il terzino svizzero piace da tempo all'Inter: "Il giocatore potrebbe cambiare solo per andare in un club di fascia superiore - ha proseguito il procuratore - lui riesce a fare sia il centrale che il terzino sinistro ed è uno dei pochi in Europa".

Come vi abbiamo svelato, l'Inter sta lavorando ai fianchi il Wolfsburg: l'obiettivo è ottenere uno sconto sull'acquisto di Ricardo Rodriguez.

D.G.