17/03/2017 22:21

ATALANTA KESSIE PESCARA / Allarme in casa Atalanta. La squadra di Gasperini, che domenica affronterà il Pescara in casa, potrebbe fare a meno di Kessie. Il centrocampista - come riportato dal sito ufficiale del club bergamasco - non si è allenato con il resto del gruppo. L'ivoriano ha lavorato a parte così come Cabezas e Drame. Un bel guaio per l'Atalanta visto che contro gli abruzzesi mancherà sicuramente Kurtic, per squalifica.

M.S.