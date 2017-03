Tottenham, il Real Madrid deciderà il futuro di Lloris

17/03/2017 22:20

TOTTENHAM LLORIS FUTURO DE GEA COURTOIS / Si prospetta un'estate bollente per Hugo Lloris. Come mette in evidenza 'ABC', il Real Madrid non confermerà Keylor Navas ed è pronto a compiere un investimento importante per la porta: nel mirino ci sono uno tra David de Gea e Thibaut Courtois.

Se i 'Blancos' dovesse piazzare il colpo una tra Manchester United e Chelsea sarà costretta a rimpiazzare il proprio portiere. Ma entrambe hanno in mente lo stesso sostituto qualora questa evenienza dovesse materializzarsi: si tratta proprio dell'estremo difensore francese che ha da poco rinnovato fino al 2022 col Tottenham.

D.G.