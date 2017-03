Barcellona, Rakitic 'chiama' in blaugrana un rivale del Real Madrid!

17/03/2017 22:01

BARCELLONA RAKITIC MODRIC REAL MADRID / Il suo futuro sembrava essere in bilico, poi Ivan Rakitic ha deciso di estendere il proprio legame col Barcellona. Ora il centrocampista sta cercando di aumentare la colonia croata in blaugrana guardando nella casa degli acerrimi 'rivali' del Real Madrid: "Io e Modric siamo buoni amici. Lui è uno dei migliori al mondo nel ruolo, naturalmente lo vedrei benissimo qui con me al Barcellona", ha spiegato a 'Cadena Ser'. Un affetto ampiamente ricambiato visto che lo stesso Rakitic ha svelato un aneddoto legato al passato: "Quando stavo per lasciare il Siviglia Luka mi ha detto di venire a Madrid". Ora le parti si sono scambiate: riuscirà il numero 4 blaugrana a centrare l'obiettivo mancato dall'amico qualche anno fa?

D.G.