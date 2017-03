Calciomercato Juventus, Klopp getta acqua sul fuoco: "Trattiamo con Emre Can"

17/03/2017 21:50

CALCOMERCATO JUVENTUS KLOPP EMRE CAN RINNOVO / La Juventus pronta ad approfittare della possibile rottura tra Emre Can e il Liverpool? A gettare acqua sul fuoco sul possibile rinnovo del mediano coi 'Reds' ci ha pensato però il suo manager Jürgen Klopp: "A oggi non ha veramente senso parlarne. Stiamo trattando, cosa posso dire di più? Al giocatore piace stare qua e a noi piace lui come persona e come calciatore. Fin quando non arriveremo nell'ultimo anno di contratto non ci saranno problemi e quella scadenza mancano ancora alcuni mesi", ha spiegato l'allenatore nell'odierna conferenza stampa.

D.G.