Barcellona, contatti avviati per Dembele

17/03/2017 21:40

BARCELLONA DEMBELE BORUSSIA DORTMUND / Il Barcellona fa sul serio per Ousmane Dembele. Come rivela 'LeSport10', tre settimane fa il club catalano ha allacciato i primi contatti con l'entourage per manifestare il loro interesse concreto.

Il ragazzo piace sia per potenzialità (ha appena 19 anni) che per qualità tecniche (già 6 gol e 10 assist alla sua prima stagione in Bundesliga), ma lo scoglio principale alla trattativa sarebbe rappresentato proprio dal Borussia Dortmund: i gialloneri lo hanno acquistato la scorsa estate dal Rennes e non hanno nessuna intenzione di privarsene.

D.G.