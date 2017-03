Calciomercato Juventus: per il dopo Allegri, Spalletti ritrova Marotta?

Giovanni Albanese (@GiovaAlbanese)

18/03/2017 10:20

CALCIOMERCATO JUVENTUS SPALLETTI / Il nome di Luciano Spalletti continua ad essere accostato alla Juventus per il dopo Massimiliano Allegri. Secondo quanto raccolto a Torino, il nome dell'attuale tecnico della Roma rimbalza con insistenza nelle ultime settimane in casa bianconera, anche se non è il solo che la società piemontese starebbe monitorando nel caso in cui si dovesse cambiare la guida tecnica la prossima estate.

Una corrente della società spingerebbe per Spalletti, che ritroverebbe Beppe Marotta dopo la loro esperienza comune nel Venezia di Maurizio Zamparini, nella stagione 1999/2000. Il tecnico gradirebbe la destinazione e l'accordo economico non sarebbe un grosso problema.

C'è però da superare definitivamente la concorrenza di altri allenatori che il club bianconero seguirebbe da tempo, in particolare Paulo Sousa ed Eusebio Di Francesco. Tra i candidati anche Diego Simeone, che però sembrerebbe orientato ad aspettare un'offerta dell'Inter.