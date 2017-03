Calciomercato Juventus, Bernardeschi: "Futuro? C'è tempo"

17/03/2017 21:28

CALCIOMERCATO JUVENTUS INTER BERNARDESCHI FIORENTINA / Non solo del suo ritorno a Crotone. Ai microfoni di 'Sky Sport' Federico Bernardeschi ha avuto modo di commentare le voci relative al suo futuro: "Parleremo col club per fare il punto della situazione. C'è tempo, non sono in scadenza per andare via, anzi. C'è tempo, la società quando riterrà opportuno ne parlerà con me".

Sul fantasista della Fiorentina c'è la serrata corte di Inter e Juventus pronte a dare vita ad un duello accesissimo nel corso della prossima finestra di calciomercato. Base d'asta: 40 milioni di euro.

D.G.