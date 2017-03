Roma-Lione, Lopes risponde a Spalletti: "Le perdite di tempo fanno parte del gioco!"

17/03/2017 21:05

ROMA LIONE LOPES SPALLETTI / "Tutti i giocatori del Lione che restavano a terra, è stato imbarazzante". Lo sfogo di Luciano Spalletti al termine di Roma-Lione continua a far discutere in casa dei francesi, ma Anthony Lopes - intercettato da 'ilmessaggero.it' - non ci sta e nel day after del match ha deciso di prendere la parola: "Le perdite di tempo? E' vero che si interrompe brutalmente il match, ma fa parte del gioco - ha esordito il portiere - E' normale, nulla di clamoroso".

Il portoghese, che ieri si è messo in luce con alcune parate degne di nota, è poi tornato sulla sua prestazione: "E' stata positiva anche grazie al contributo dei compagni. La Roma è una squadra favolosa, con giocatori straordinari. Il passaggio del turno è quindi un enorme successo, in considerazione del valore dei nostri avversari. E ora si va avanti. Chi più forte tra Roma e Juve? Parliamo di due formazioni molto forti, non vedo grandi differenze tra le due".

D.G.