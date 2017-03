Milan-Genoa, Montella rilancia Mati Fernandez

17/03/2017 20:11

MILAN GENOA MATI FERNANDEZ / Sarà emergenza per il Milan. I rossoneri di Vincenzo Montella dovranno fare a meno per la partita contro il Genoa di diverse pedine. Romagnoli, Abate, Sosa, Montella, Bonaventura, Suso e Bacca saranno costretti a saltare la sfida di domani. Per l'occasione il tecnico del 'Diavola' rispolvera Mati Fernandez. Il cileno, che Montella ha allenato alla Fiorentina, secondo le ultime news, sarà titolare. Il calciatore svolgerà il ruolo di mezz'ala ma avrà allo stesso tempo il compito di accentrarsi, e giocare dietro alla punta Lapadula.

M.S.