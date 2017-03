Nizza, Balotelli sbotta: "Basta interviste, ennesima stupida bugia"

17/03/2017 19:55

NIZZA BALOTELLI / Basta intervista: sfogo social per Mario Balotelli che su 'Instagram' se la prende con i giornalisti che hanno distorto a suo dire le dichiarazioni rilasciate a 'Rmc'. "Ho parlato di giovani fantastici, di razzismo, di Italia, ma sui giornali è finita solo la storia di Cavani. Siete ridicoli. Cavani è un giocatore fantastico e lo rispetto come capocannoniere ma in Francia il tocco di palla da fenomeno ce l'hanno solo Di Maria e Falcao. E quindi? Davvero, non chiedetemi più altre interviste, nessuno lo faccia".

L'ex Milan continua: "Balotelli non è un giocattolo, è una persona con le sue opinioni. E non è tantoche sia uscita fuori l'ennesima stupida bugia a infastidirmi quanto il fatto che ho parlato di problemi sociali reali e invece cosa viene sottolineato? È per questo che la società e le nuove generazioni cresceranno sempre più deboli".

B.D.S.