Empoli-Napoli, Croce: "Sono qui grazie a Sarri. Ci sarà un tempo per le emozioni"

17/03/2017 19:53

EMPOLI NAPOLI CROCE / Tanti ex nella sfida tra Empoli e Napoli, con El Kaddouri tra le fila dei toscani, con Sarri, Tonelli, Hysaj e Zielinski tra quelle azzurre. Intervistato da 'Pianeta Empoli', Croce ha ringraziato il tecnico del Napoli per quanto fatto: "Questo sport è bello proprio perché tutti ci danno per spacciati. Con la prestazione perfetta però li faremo soffrire. Sarà un piacere rivedere Sarri. Abbiamo condiviso molte esperienze importanti e so che nutre affetto e stima nei miei confronti. Se sono qui è perché mi ha voluto nel 2012 e per me rappresenterà sempre qualcosa d'importante. Domenica ci sarà anche un momento per le emozioni".

L.I.