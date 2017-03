Roma-Lione, comunicato UFFICIALE: "Tifosi umiliati e spogliati"

17/03/2017 19:19

ROMA LIONE TIFOSI COMUNICATO / Duro comunicato stampa del Lione il giorno dopo la sfida di Europa League contro la Roma. Il club francese si schiera con i propri sostenitori e punta il dito contro la polizia italiana: "Il Lione vuole esprimere il proprio pieno sostegno ai tifosi che hanno fatto affrontato il viaggio a Roma e hanno dovuto affrontare i metodi di controllo umilianti e degradanti della polizia italiana".

Nella nota si legge che "un gran numero di sostenitori, uomini e donne di tutte le età, compresi minori, ha dovuto spogliarsi completamente davanti alla polizia. Il club deplora il trattamento insolito inflitto senza giustificazione ai suoi sostenitori da alcuni elementi della polizia romana, e disapprova i metodi che ritiene ingiusti e sproporzionati, in particolare in relazione al pubblico del Lione presente". La società ringrazia, infine, i propri tifosi per il sostegno.

B.D.S.