Bari, Colantuono: "Trapani sfortunato, proveremo a fare bene"

18/03/2017 02:03

BARI COLANTUONO / Stefano Colantuono, tecnico del Bari, in conferenza stampa ha fatto il punto sul momento del suo club e sul Trapani, prossimo avversario: "Chercheremo di fare una bella partita e di ripetere la stessa prestazione vista col Frosinone. Non riusciamo a capire perché fuori casa debbano esserci questi problemi. Venivamo da una buona serie poi c'è stato l'inciampo con l'Entella. Mi auguro che quella gara sia stata solo un incidente di percorso. Col Trapani proveremo a fare bene, non guardo la classifica perché facendolo puoi essere portato fuori strada. L'anno scorso il Trapani ha fatto la finale per arrivare in Serie A e quindi sa come si fa. Quest'anno ha avuto una stagione sfortunata e la classifica non è veritiera rispetto alle loro potenzialità. Mi auguro che la vittoria col Frosinone ci abbia dato rinnovato slancio, ma potrò dirvelo solo domani pomeriggio dopo la partita".

M.D.A.