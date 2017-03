18/03/2017 02:54

BENFICA REAL MADRID VERGOS / Il Benfica guarda in casa del Real Madrid Castilla e punta un talento del calcio greco: come riferisce 'Record', infatti, il club lusitano avrebbe messo gli occhi su Nikolaos Vergos, 21enne attaccante di proprietà dell'Olympiacos Pireo e attualmente in prestito alla squadra b dei blancos.

B.D.S.