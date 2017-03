Milan, Galliani scherza con Zapata: "Roba da pazzi, ha fatto 100 presenze"

17/03/2017 18:39

MILAN ZAPATA GALLIANI / Clima sereno in casa Milan in vista della sfida contro il Genoa. Quest'oggi, oltre al solito allenamento, si festeggiano le 100 presenze in rossonero di Zapata. Di lui ha parlato a 'Milan Tv' Galliani, dinanzi alla squadra e al tecnico Montella: "Roba da pazzi, ha fatto 100 presenze anche Zapata (ride ndr). Scherzo ovviamente. Zapata l'abbiamo cercato e seguito. Questa è la quinta stagione per lui, dopo il prestito e il riscatto. Fa sempre cose importanti, anche se alla prima si fece espellere contro l'Udinese. Quest'estate mi ha fatto un po' dispiacere ma è un mio amico e passa tutto. Continuo a dire che le formazioni le fanno i calciatori, non gli allenatori. Lui non ci crede ma è così. Spero non impieghi altri 5 anni per farne altre 100".

All'ultima battuta ha risposto lo stesso Zapata, sottolineando d'essere ormai 'vecchio': "Ma come 'vecchio'? - ha dichiarato Galliani - Non l'hai detto al momento della firma del contratto (ride ndr)".

L.I.