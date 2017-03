VIDEO CM.IT - Roma-Lione, Pallotta: "Mai visto la squadra giocare così. Spalletti..."

Andrea Corti (@cortionline) / B.D.S.

ROMA PALLOTTA SPALLETTI / All'uscita dall'incontro con il governatore Spalletti per il nuovo stadio, il presidente della Roma James Pallotta si è fermato con i giornalisti presenti, tra i quali l'inviato di Calciomercato.it, e ha risposto anche alle domande sul Lione e su Spalletti: "Sfortunatamente ho dovuto vedere la partita in hotel perché ero ammalato. La squadra probabilmente ha giocato 90 e più minuti come mai l'ho vista giocare. Siamo stati sfortunati in un paio di occasioni che sono andate fuori di poco e c’è stata anche la traversa. Sono orgoglioso di come hanno giocato, lottando fino all’ultimo minuto. Spalletti? Sicuramente lo incontrerò".