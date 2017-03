Fiorentina, Bernardeschi: "Crediamo all'Europa. Il ritorno a Crotone..."

17/03/2017 17:55

NEWS FIORENTINA/ Quella di domenica sarà una giornata speciale per Federico Bernardeschi: con la Fiorentina, il talento di Carrara tornerà a Crotone, dove è maturato grazie ad un'esperienza in prestito molto formativa. "Sono contento di poter tornare a Crotone, lì ho lasciato tanti amici. Con mister Drago ho imparato tanto, mi ha fatto crescere sia a livello umano che calcisticamente, quella stagione mi è servita tanto - ha dichiarato Bernardeschi a 'Sky Sport' - Dopo la doppietta a Cagliari ho preso più consapevolezza in me stesso, i gol fanno tanto per i giocatori offensivi. La Nazionale? Rappresentare il proprio paese penso sia la cosa più bella per un giocatore. L'Europa? Io ci credo, è difficile perché abbiamo perso qualche punto per strada, ma ci crediamo, le partite sono ancora tante. Se riusciamo a dare qualcosa in più tutto è possibile".

S.F.