Frosinone, Marino e la promozione: "Anche Bari e Benevento in corsa"

18/03/2017 01:37

NEWS FROSINONE/ Il tecnico del Frosinone Pasquale Marino, ha parlato alla vigilia della sfida di campionato contro il Vicenza: "Dobbiamo essere noi a far diventare questo un turno favorevole, affrontiamo una squadra che arriva da una grande vittoria, ma a differenza delle nostre dirette concorrenti per la promozione, giochiamo in casa. A mio avviso, in corsa ci sono anche Bari e Benevento, hanno organici tali da poter sperare. Sfida particolare per me? All'andata magari ero più emozionato, domani giochiamo in casa e dunque sono concentrato sull'ottenere i tre punti. E' un piacere ritrovare alcuni calciatori ma è un avversario come un altro".

S.F.