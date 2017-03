Juventus, al sorteggio c'è il Barcellona: Dani Alves reagisce così

17/03/2017 17:26

NEWS JUVENTUS/ Il sorteggio di Nyon non è stato clemente con la Juventus: i bianconeri di Massimiliano Allegri, hanno pescato il Barcellona nei quarti di finale di Champions League. Sfida speciale per Dani Alves che con la maglia blaugrana ha vissuto tante stagioni piene di successi. Il terzino brasiliano, dopo il sorteggio, ha postato un video divertente su 'Instagram': l'idea di dover affrontare i suoi ex compagni di squadra, autori della storica 'remuntada' contro il Paris Saint-Germain, non sembra preoccuparlo eccessivamente.

S.F.