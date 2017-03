Inter, agente Rodriguez: "Parliamo con le milanesi. Fisicamente..."

17/03/2017 17:36

CALCIOMERCATO INTER FIORENTINA GONZALO RODRIGUEZ / Ancora dubbi sul futuro di Gonzalo Rodriguez alla Fiorentina, che potrebbe interrompere al termine della stagione la propria avventura in viola. Intervistato da 'Radio Blu', Pablito Ortega, che cura gli interessi del centrale insieme con Iglesias, ha parlato delle possibili scelte in estate: Non ha deciso di andare via e non è una questione di soldi. Non è certo di poter reggere fisicamente a un secondo anno a certi livelli. Di conseguenza vorrebbe firmare soltanto per una stagione. Potrebbe poi rinnovare ancora, qualora si rendesse conto di farcela".

INGAGGIO - "E' una persona corretta e non pensa soltanto ai soldi. Ora ci guardiamo anche intorno ma non è corretto dire che lui non abbia voluto rinnovare con la Fiorentina. Se ci chiamano, ne parlaimo serenamente".

INTER-MILAN - "Stiamo parlando anche con loro. Il ragazzo non vuole tornare in Argentina dunque le milanesi potrebbero essereo opzioni valide".

L.I.