Manchester City, Guardiola difende Stones e rilancia: "Proveremo a migliorare"

17/03/2017 17:17

CALCIOMERCATO MANCHESTER CITY/ Momento duro per Pep Guardiola alla guida del Manchester City: al tecnico spagnolo sono piovute addosso migliaia di critiche per l'eliminazione in Champions League contro il Monaco. Intervenuto in conferenza stampa, Guardiola ha risposto così a chi critica il difensore centrale Stones e chiede rinforzi a gran voce: "Un sacco di gente diche che dopo la nostra prestazione contro il Monaco, abbiamo bisogno di prendere dodici o tredici giocatri, ma è impossibile farlo oggi. Proveremo a migliorare la squadra me è impossibile visto il calciomercato di adesso. Stones? L'anno prossimo sarà un giocatore migliore, nell'ultimo mese e mezzo ha fatto enormi passi in avanti".

S.F.