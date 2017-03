Calciomercato Inter, agente Yaya Touré: "Firmerà per un altro club. Contatti in Italia..."

Luca Incoronato (@_n3ssuno_)

17/03/2017 17:08

CALCIOMERCATO INTER TOURE' MANCHESTER CITY / La stagione di Yaya Touré è iniziata con molte voci di mercato. Il rapporto con Guardiola non sembrava essere dei più sereni, con il centrocampista spesso relegato in secondo piano. Una condizione che un giocatore del suo livello non poteva sopportare e così il suo procuratore ha iniziato ad ascoltare numerose offerte in giro per l'Europa.

Touré può ancora dare tanto in club di prima fascia, nonostante quest'anno spegnerà ben 34 candeline. In Italia era stato con forza accostato all'Inter nel corso del passato calciomercato, al tempo guidata da Roberto Mancini. Il loro legame è forte, nato e cresciuto proprio al City e, grazie alla presenza del tecnico italiano sulla panchina nerazzurra, le chance di vederlo in serie A sembravano decisamente alte. Un accordo però fu infine trovato col City e soprattutto con Guardiola.

Dopo un duro periodo iniziale, Touré ha iniziato a giocare con maggior continuità. Le sue presenze stagionali sono però 21, suddivise in tre competizioni, Premier League, Champions League e FA Cup. Davvero poco per un giocatore del genere e così, intervistato da 'Sky Sports', il suo procuratore Dimitri Seluk ha parlato chiaramente del suo futuro, sempre più distante dal Manchester City.

Calciomercato Inter, l'agente di Touré apre le porte all'addio

L'inter è di certo uno dei club più interessati in Europa alle voci d'addio inerenti Yaya Touré. Nonostante molto sia cambiato sul fronte tecnico in casa nerazzurra, anche Pioli come Mancini potrebbe apprezzare il talento e la fisicità dell'ivoriano. Ancora da chiarire il futuro di Kondogbia ma, dovesse essere venduto, Touré sarebbe un sostituto ideale nel prossimo mercato Inter. Nonostante l'età, darebbe quell'esperienza necessaria al gruppo per raggiungere obiettivi importanti, in serie A e in Europa.

Il suo procuratore, Dimitri Seluk, ha parlato chiaro: "Alcuni club mi hanno contattato e ora abbiamo tre opzioni. Non parlo di Yaya in prospettiva cinese o americana. Giocherà in Europa e ho parlato con squadre in vari Paesi, in Italia e in Spagna. Club in Inghilterra invece attendono di capire la situazione con il City. Presto sarà in Inghilterra per trattare. Yaya deve iniziare le vacanze avendo già firmato con un altro club".

MANCHESTER UNITED - "Mourinho è un gran tecnico e Ibrahimovic e Yaya hanno già giocato insieme al Barcellona".