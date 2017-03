Juventus, Marchisio non ha paura: "Barcellona? Non vedo l'ora ma non è una rivincita"

17/03/2017 16:37

JUVENTUS MARCHISIO BARCELLONA / Nella giornata odierna si è svolto il sorteggio per il prossimo turno di Champions League, con la Juventus che incontrerà il Barcellona, in una sorta di rivincita della finale persa due anni fa.

Di questo e non solo ha parlato una delle colonne della rosa di Massimiliano Allegri, Claudio Marchisio, mancato in parte di questa stagione a causa di un duro infortunio. E' pronto però per tutti gli impegni della volata finale, compreso il confronto con i campioni blaugrana. Intervistato da 'Sky Sport', ha parlato delle ultime news Juventus. Ecco quanto evidenziato da Calciomercato.it: "Stavolta sarà tutto completamente differente. Due anni fa si trattava di una finale secca. Stavolta invece avremo a disposizione due partite. Proprio per questo motivo non c'è ragione di guardare a questa sfida come a una rivincita con il Barcelona".

SORTEGGIO - "Dobbiamo concentrarci su questo turno importantissimo. Sapevamo che nel sorteggio erano coinvolte anche squadre più facili da affrontare sulla carta, però chiunque sia arrivato a questo punto ha dimostrato d'avere qualità e grande talento. Ogni squadra impegnata in questa fase è molto forte. Dovremo affrontare un Barcellona che è stato in grado di realizzare una rimonta incredibile, conquistando questi quarti di finale. Non vediamo l'ora di confrontarci con loro".

Juventus, dalle condizioni fisiche alla leggenda Buffon

Questa è soltanto un'anticipazione dell'intervista concessa dal centrocampista bianconero e, come riportato da 'Sky', Marchisio si è anche espresso sulle proprie condizioni fisiche, ribadendo come i suoi tempi di recupero siano nella norma.

CONDIZIONI - "Io vivo il mio momento e la mia situazione. E' tutto nuovo, con momenti positivi e negativi. Io però continuo a lavorare, così da tornare alla forma pre infortunio. C'è voglia di dimostrare di poter arrivare in fondo su ogni fronte. Questo riguarda me e anche il resto della squadra".

BUFFON - "Ogni giorno ha sempre tanta voglia. Le sue motivazioni nascono dalla voglia di raggiungere grandi obiettivi con la squadra, non tanto per le statistiche".

