Calciomercato Chelsea, Conte e il futuro: "Troveremo una soluzione con la società"

17/03/2017 16:29

CALCIOMERCATO CHELSEA CONTE / Accostato all'Inter o a un possibile ritorno alla Juventus, Antonio Conte pensa al Chelsea e al finale di campionato che potrebbe dare alla squadra londinese il titolo di campione d'Inghilterra. In conferenza stampa il tecnico italiano spiega: "Per me e per la squadra è importante essere concentrati sul presente. Abbiamo un obiettivo importante da raggiungere. Sono molto felice di essere il tecnico del Chelsea e voglio esserea ancora per molti anni. Con il club il rapporto è ottimo: se ho bisogno di qualcosa, parlo con il club e troviamo la soluzione giusta, insieme".

B.D.S.