Calciomercato Napoli, agente Gonalons riapre agli azzurri

17/03/2017 15:28

CALCIOMERCATO NAPOLI GONALONS / Tra i protagonisti della qualificazione del Lione ai danni della Roma, Maxime Gonalons in passato è stato a lungo accostato al Napoli negli anni passati. Il suo agente, Frederic Guerra, è tornato a parlare dell'ipotesi Gonalons per il calciomercato Napoli intervenendo a 'Radio Crc': "Non posso parlare male di Napoli perché ci sono nato, ma la reputazione che c'è in giro fa male più di ogni altra cosa. Napoli è una città che fa paura e lo so bene che tutto ciò che si dice è sbagliato e infatti vorrei che i giocatori facessero un tour in città prima di parlare. Gonalons capitano del Lione a vita? No, dobbiamo aspettare perché non è detto che resti al Lione. Se pure Gonalons volesse venire a Napoli, credo che adesso i napoletani non lo vorrebbero. Ove mai il Napoli fosse interessato a lui, se ne può parlare".

Napoli, agente Gonalos tra Lacazette e Brasile

Guerra ha parlato anche di Lacazette, altro nome forte in ottica calciomercato, e della partita di Europa League con la Roma: "Lacazette ieri ha giocato molto bene, il Lione dà l'impressione di poter segnare in ogni momento con i calciatori che ha, è una squadra imprevedibile. In passato il Lione prendeva tanti giocatori dal Brasile perché non costavano nulla, adesso invece i calciatori non arrivano più perché vogliono restare in Brasile dove guadagnano di più".

B.D.S.