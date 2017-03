Calciomercato Juventus, si continua a lavorare per Tolisso: le ultime di CM.IT

ESCLUSIVO

Alessio Lento (@lentuzzo)

17/03/2017 15:37

CALCIOMERCATO JUVE TOLISSO - Corentin Tolisso continua ad essere, con sempre maggiore insistenza, nei radar degli uomini calciomercato Juventus. Il 22enne è stato protagonista con la maglia del Lione nel doppio confronto degli ottavi di Europa League contro la Roma di Luciano Spalletti, segnando anche un gol nel match di andata allo 'Stade des Lumieres'. Ma i bianconeri hanno avuto modo di ammirarlo da vicino già nel girone della Champions League, suo il gol allo 'Juventus Stadium' che ha fissato il punteggio sull'1-1 finale. Un centrocampista, dunque, con il fiuto del gol.

Calciomercato Juventus, Tolisso obiettivo concreto

E la Juventus continua a lavorare per regalare a Massimiliano Allegri, o a chi gli subentrerà in caso di addio con un anno di anticipo rispetto alla scadenza natuale del contratto ai colori bianconeri, un rinforzo di spessore nella zona nevralgica del campo. Secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, quello per Tolisso è un affare da 45 milioni di euro, bonus compresi. Quella del presidente dei francesi Aulas è sempre una bottega molto cara. Da capire, poi, se verrà inserita nell'operazione una contropartita tecnica, il nome più gettonato è quello di Mario Lemina. Il 23enne centrocampista del Gabon trova poco spazio in bianconero, così potrebbe fare ritorno in Francia dopo l'esperienza all'Olympique Marsiglia, tra le altre. Per Tolisso, invece, si parla di un contratto quinquennale per un calciatore dal sicuro avvenire, ma già pronto per giocare ad alti livelli in un top club europeo. Staremo a vedere cosa succederà nelle prossime settimane, ma Tolisso è un obiettivo concreto della Juventus.